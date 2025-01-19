Solskjaer'dan transfer yanıtı: "Yanlış yapacak zamanımız yok"

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

Siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

İmza törenine katılan başkan Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yapılanma için süre istedik. Bu duruma uygun bir teknik adam için görüşmeler yaptık, Ole Gunnar Solskjaer'de karar kıldık. Büyük takım oyunu ve baskını yaşadığı için hocamızla anlaştık. Hocamızla birçok konuda anlaştık. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra 'Heyecan duyacağım proje ile döneceğim' demişti. Bu proje iki tarafı da heyecanlandırmaktadır.

Maalesef yıllardır içinde bulunduğumuz kötü tablonun düzelmesinin kolay olmadığını ve zaman gerektiğini söylüyoruz. Beşiktaş taraftarı mutsuz geçen 2-3 yıldan sonra sabır ve süre kelimelerini duymak istemiyor. Ama bazı aşamaları geçirmemiz gerekiyor. Adım adım yükseleceğiz. Bu süreç, Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez.

"OLE 'BU İŞİ BERABER YAPARIZ' DEDİ"

Birkaç ciddi hoca ile görüştük. Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğümüzde onu dinledik, neler yapabileceğini anlattı. İçinde olduğumuz duruma rağmen isteklerimizi aktardım. Diğer hocalara da her şeyi açık açık anlattık. Cesareti beni etkiledi ve bu yüzden onunla devam etmek istedim. Diğer hocalarla görüştükten sonra çekimser kaldılar. Ole ise cesaretle 'Biz bu işi beraber yaparız' sözü bu anlaşmada en büyük etken oldu.

"SCOUT EKİBİ TOPLANTIYA KATILACAK"

Transfer için geniş toplantı yapacağız. Bölgeler zaten büyük oranda belirlendi. Scout ekibi de toplantıya katılacak. En azından kış sezonundaki transferlere yön vereceğiz. Hocanın, bizim ve scout ekibinin çalışmaları var. Hepsini bir araya getireceğiz ve karar vereceğiz.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Bu sezonun kalan dönemi için 1.2 milyon euro, gelecek sezon ise 2.4 milyon euro ödeme yapacağız."

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'ın açıklamaları ise şöyle:

"YENİ BİR TEMEL OLUŞTURACAĞIZ"

"Başkanımızla harika görüşmeler yaptık. Kalben buluştuk. Bu takımda kuracağımız bağlar çok önemli. Burada yeni bir temel oluşturacağız. Bu benim de çok fazla istediğim bir şeydi. Başkanımız, benim ve teknik heyetin kalbine dokunmuştur. UEFA'da çalışırken maçları ve Beşiktaş'ı takip ettim. Böyle bir kulüpte bulunduğum için gurur duyuyorum.

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Bunun için her gün çalışacağız. Ben sadece kazanmak için buradayım. Kazanma alışkanlığı olan oyuncularımız var. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben oyunculuğum ve teknik adamlığımda hep bunu hedefledim ve bu yüzden buraya geldim.

Gerçekçi olacağız, sabırlı olacağız ve doğru adımları atacağız. Yanlış kararlar verecek, yanlış transferler yapacak zamanımız yok. Sonrasında da doğru sonuçlar gelecektir.

"DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ İÇİN RAPORLAR ÇIKARDIM"

Şu ana kadar herkes beni çok sıcak karşıladı. İstanbul'da ilk günlerim harika geçti. Şimdi işe başlayacağız. Aslında yanlış söyledim, daha önce çok fazla Beşiktaş için çalıştım ve raporlar çıkardım. Şimdi resmi olarak çalışmalara başlayacağım.

"KAZANMAK İÇİN GELDİM"

Taraftarlarımızın ne istediğini iyi biliyorum. Buraya kazanmak için geldim. Beşiktaş zaferleri hak eden bir takım. Ben futbolculuk döneminde de teknik adamlık dönemimde de bunu hedefledim. Bu yüzden buradayım.

"1 SENE DAHA OPSİYON VAR"

Norveçliler olarak çok çalışan, mütevazi insanlarız. Pes etmeyiz. Beşiktaş da böyle, biliyorum. Kızım 3 Mart 2003 doğumlu. Beşiktaş da 3 Mart 1903'te kuruldu. Arada tam 100 yıl var. Bence bu bir işaret. Çok çalışmak lazım, yetenek de gerekli. 1,5 sene mutlu olursak, 1 sene daha opsiyon var.

"MOE BU MEYDAN OKUMAYA HAZIR"



Erling Moe ve ben Molde'de birlikte görev yaptık. İyi arkadaşız. 6 yıl Molde'de teknik direktörlük yaptı. Kendisine bu projeden bahsettim. Bu meydan okumaya hazırdı. Kendisini buraya gelmek için çağırdığımda çok mutlu oldu.

"DİREKT OYNAMAK İSTERİM"

Futbol bir denge işi. Fırsatlar yaratmak istiyoruz. Defansta agresif olmalıyız. Felsefem hücum üzerine kurulu. Sadece pas yapmak için pas yaptırmam. Direkt hızlıca hücum oynayıp, atağa geçmeyi severim. Takımda iyi oyuncular var. Topu kazandığımızda hızlı atağa geçtiğimiz anlar Samsunspor maçında oldu. Bu güzel bir şey ama adım adım bir şeyleri değiştireceğiz. Uygun ve doğru transferleri yapmak istiyoruz. Yanlış transferleri yapacak paramız ve zamanımız yok. Kulübün birkaç yılı zor geçti. Ben de oyuncuydum, oyuncular hedef ister. Oyuncular kendini böyle daha iyi hisseder. Takım, birçok hoca ile çalıştı. Oyuncuların bu durum karşısında yüzü düşebilir. Artık ileriye bakma vakti, iyi bir oyuncu grubumuz var.

"TRANSFERDE TÜM DEPARTMANLAR OLARAK KARAR VERECEĞİZ"

Transfer kararı alırken, tüm departmanlar olarak karar vereceğiz. Sadece benim ve başkanın kararıyla transfer olmayacak.

Beşiktaş'tan daha önce aldığı teklifi neden kabul etmedi?

Daha önce görüştük ama bu kez başkan ve yönetimin projesi doğru şeyler hissetmemi sağladı. Kalp atışınızın yükseldiğini hissetmeniz lazım. Başka teklifler de aldım. Norveç'te iyi bir hayatım vardı. Norveç'ten çıktığıma değecek bir teklif olmalıydı. İstanbul'da yaşamak, böylesi büyük bir kulübün projesine dahil olmaya hayır diyemezdim. Ölmeden önce bunu kabul etmediğim için çok pişman olurdum.

"GENÇ VE MÜCADELE EDEN OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Başkan aslında bu konuyu açıkladı. Yeni bir inşa yapacağız. Yapıyı oluşturacağız. Daha önceki süreç kaotik geçti, daha stabil bir yapı olmalı. Hücumcu, genç ve mücadele eden oyunculara ve oyuna ihtiyacımız var. Kulübün değerlerini tekrar bir araya getirmeliyiz. Kenetlenmeliyiz. Biliyorum bunlar daha önce söylendi. Ancak ben kendime ve bana inan insanlara inanıyorum. Doğru sebeplerden dolayı buradayım. Futbolu çok severek başladım ve harika kariyerim oldu. Futbolu seven insanlara yardımcı olmak istiyorum. Cevapları da daha kısa tutmam gerektiğini öğreneceğim ama tutkulu olduğunuz zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. Yine de bunun için çalışacağım.

"OYUNCULARIM MEYDAN OKUMAYA HAZIR"

"Futbolcularımıza gelişmeyi öğretmek istiyorum. Benimle olmalarını, iyi tarafta olmalarını ve takım arkadaşlarına yardım etmelerini istiyorum. Samsunspor maçını izledik ve analiz ettik. Gelişmemiz gereken şeyler var. Samsunspor iyi takım ama maçı kazanmayı hak ettik. Semih Kılıçsoy'un son dakika pozisyonu çok şanssızdı. Üzerine çalışacağız ve gelişerek devam edeceğiz.

Meydan okumaya hazırım. Doğru şeyleri yaparsak skor gelecektir. Ben diğer şeylere bakmıyorum. Kontrol edebileceğim şeylere odaklanmayı tercih ederim. Son şampiyon Zico, biliyorum. Çok sevdiğim bir futbolcuydu. Bir şey için söz vermiyorum. Zamanla bir şeyler değişecektir

MOURINHO YANITI

Mourinho ile henüz konuşmadım. Kendisiyle karşılaşmak için bekliyorum. Çok da saygı duyuyorum ona.