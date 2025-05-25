Solskjaer’den 3 değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sezonun son iç saha müsabakasında Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Corendon Alanyaspor maçına göre Çaykur Rizespor karşılaşmasında 3 değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Joao Mario, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu’nun yerine Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Keny Arroyo’ya şans verdi.



BEŞİKTAŞ’IN 11’İ



Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisi karşısında sahaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Keny Arroyo, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11’i ile çıktı.



Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ise yedeklerde yer aldı.