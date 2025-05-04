Solskjaer'den Beşiktaş itirafı: 'Keşke orada olsaydım'

İngiliz çalıştırıcı Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte gördüğü büyük potansiyelin göreve gelirken karar vermesinde etkili olduğunu söyledi. Manchester United’da ki görevini bıraktıktan sonra birçok kulüple temas kurduğunu ifade eden Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın eski takımı Manchester Unıted’a benzediğini söyledi.



‘KEŞKE ORADA OLSAYDIM DİYE DÜŞÜNDÜM’



Solskjaer, BBC'ye verdiği röportajda, "Beşiktaş, harika bir kulüp. Birçok kulüple görüştüm ama göreve dönmedim. Yalnızca Beşiktaş ile görüştükten sonra 'Keşke orada olsaydım' diye düşündüm çünkü çok büyük potansiyel gördüm. Dürüstlük ve topluma hizmet gibi değerlerle kulübün sahip olduğu kimliği ve kültürü hissedebiliyorsunuz. Türkiye'de yurt dışına maç yapmaya giden ilk kulübüz. Bu yönüyle Manchester United'a çok benziyor. Bana, Manchester United'daki günlerimi hatırlattı." ifadelerini kullandı.



HEDEF ÜÇÜNCÜ SIRA



Trendyol Süper Lig'de sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedeflediklerini belirten Norveçli çalıştırıcı, "Beşiktaş'a gelirken anlaşmam buydu. Bu, ekstra birkaç sterlinden daha önemli. Üçüncü olursak, oyuncular yazın bir hafta fazla tatil yapacak." diye konuştu.



DERBİ ÖNCESİ MOURİNHO AÇIKLAMASI



Futbolda derbilerin önemine de değinen Solskjaer, "Galatasaray maçında gördüm. Evinde bu tarz maçları kazanırsan bundan daha iyi bir şey yok ama evindeki bu maçları kaybedersen bundan daha kötü bir şey de yok. Futbolda kazanmakla kaybetmek arasındaki fark çok yakın. Bazen şanslı olmak iyi olmaktan daha iyidir. Umarım derbi, Jose'nin (Mourinho) kötü gecelerinden biri olur." değerlendirmesinde bulundu.

