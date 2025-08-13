Solskjaer'den futbolculara eleştiri: Bir hoca için en üzücü durum

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's kulübünü konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakaya hazır olduklarını söyledi.



BJK Nevzat Demir Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, "Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. İlk maçta 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de kendi sahasında Avrupa kupalarında gol yememişti. Olması gerektiği gibi sahadaydık. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Yarın ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. Çok iyi hazırlandık ve yarınki maça hazırız." diye konuştu.



Norveçli teknik adam, yarın farklı bir 11'le sahaya çıkmayı planladıklarını belirterek, "Amacımız sürekli kendimizi geliştirmek. Bu maçtan sonra lig maçımız var ama şu anki hedefimiz bu maçı kazanmak." dedi.

"KUPA ŞANSIMIZ DA VAR"



Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya, "Şu an bu turnuvada her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Kupa şansımız da var. Her maça ciddi çıkacağız ve sonuna kadar gitmeyi umut ediyorum." diye cevap verdi.



Futbolcularının performansına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Formayı hak edenlere teslim ediyorum. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oynaması gereken oyuncunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyi olmak istiyorum. Umarım herkes daha iyi olur ve oyuncu seçmek benim için zorlaşır. Şu an oynamak için savaşan, mücadele eden 14-15 oyuncumuz var. Geliştirmemiz gereken yanlarımız olduğunu biliyorum. Her idman, her maç oyuncuların kendilerini bana kanıtlamaları için bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR HOCA İÇİN EN ÜZÜCÜ DURUM"

Kenny Arroyo'nun çok yetenekli bir futbolcu olduğunu anlatan Solskjaer, "Ben formayı kimseye vermiyorum, oyuncu oynaması gerektiğine beni ikna ediyor. Bir hoca için en üzücü durum ise bazılarının bunu göstermemesi. Kenny Arroyo geçen hafta oyuna sonradan girdi ve iyi de oynadı. Yarın oynayabileceğini söyleyebilirim. Umarım onun için iyi bir başlangıç olur. Kulübün geleceği için önemli bir oyuncu. Bir oyuncunun Güney Amerika'dan gelmesi ve adaptasyon süreci geçirmesi kolay bir süreç değil. Adaptasyonu atlattığını düşünüyorum. Önümüzdeki süreç için iyi işaretler veriyor." ifadelerini kullandı.