Solskjaer'den itiraf: "Yeni transfer için görüştüm!"

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-1 mağlup etti.



Rövanş öncesi avantajı ele alan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Norveçli çalıştırıcının sözleri:



"GENEL KONTROL BİZDEYDİ"



"Çok iyi 30-35 dakika geçirdik, ilk yarının başı harikaydı. Çok iyi oynadık ve sonuçtan dolayı mutluyum. Çok iyi bir sonuç. İkinci yarının başında az bir süre oyunun kontrolünü kaybettik ama maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi."



"TAMMY BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



"Tammy, biliyorsunuz sezon başı kampına biraz geç katıldı. Çok iyi bir golcü ve takıma katkısı çok iyi. Takımı ve taraftarı birleştiren bir oyuncu. Bizim için çok önemli bir oyuncu."



"VAN NISTELROOY İLE GÖRÜŞTÜM"



"Ndidi'yi transfer ettik. Biz yarışan, kupalar için mücadele eden oyuncular transfer etmek istiyoruz. Öyle oyuncular getiriyoruz. Tecrübeli bir oyuncu. Geldiği için mutluyum. Katkısı olacak takıma. Kaliteli bir oyuncu. Ruud van Nistelrooy ile konuştum ve kendisini çok övdü. Takıma çok yardımcı olacağına inanıyorum."

