Solskjaer'den yabancı hakem açıklaması: Hakemlerle ilgili iyi düşüncelerim var

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Norveçli teknik adam, grubu lider bitirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.



Birinci golden sonra daha fazla gol bulacaklarını düşündüğünü anlatan Solskjaer, "Golden sonra oyunu yavaşlattık. Rakibe fırsat verdik. Antalyaspor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takıma fırsat verirsek skor buluyorlar. Beraberlikten sonra oyunun temposunu yeniden hızlandırdık. Rafa harika bir gol attı ve maçı kazandık. Mutluyuz." diye konuştu.



"HAKEMLERLE İLGİLİ İYİ DÜŞÜNCELERİM VAR"

Ole Gunnar Solskjaer, bir gazetecinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetilmesi ve maçın ardından iki takımın teknik direktörünün açıklamalarının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "Ben sadece Beşiktaş'a odaklanıyorum. Odak noktam kendi takımım ve değerlerimiz. Kendimizi nasıl iyi götürebiliriz, nasıl daha iyi olabiliriz diye uğraşıyorum. Yukarı sıralamadan uzak kaldık. Hakemlerle ilgili iyi bir tecrübeye sahibim ve onlarla ilgili iyi düşüncelerim var." cevabını verdi.