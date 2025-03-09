Solskjaer'i bekleyen zorlu karar! İki oyuncuyu tribüne gönderecek

Paulista aylar sonra oynayabilecek duruma gelmesiyle siyah beyazlı takımdaki 14 yabancı için forma savaşı başladı. Kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş 'ta 2 lejyoner tribüne çıkacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Solskjaer'in Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu tribüne göndermesi bekleniyor.



Beşiktaş'a ara transfer döneminde imza atan Ricardo henüz oynama şansı bulamadı. Paulista ise 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.