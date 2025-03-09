Solskjaer'i bekleyen zorlu karar! İki oyuncuyu tribüne gönderecek
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki yabancı oyuncusunu kurallar gereği tribüne gönderecek.
Gabriel Paulista oyuna döndü, forma savaşı başladı... Yarın oynanacak maçta Solskjaer, iki yabancı futbolcuyu tribüne göndermek zorunda kalacak.
Beşiktaş'ın stoperi Gabriel Paulista, 28 Kasım 2024'te oynanan Maccabi Tel Aviv maçında yaşadığı sakatlığı atlarak takımla atlatarak takımla çalışmaya başladı.
Paulista aylar sonra oynayabilecek duruma gelmesiyle siyah beyazlı takımdaki 14 yabancı için forma savaşı başladı.
Kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta 2 lejyoner tribüne çıkacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; teknik direktör Solskjaer'in Gabriel Paulista ve Elan Ricardo'yu tribüne göndermesi bekleniyor.
Beşiktaş'a ara transfer döneminde imza atan Ricardo henüz oynama şansı bulamadı. Paulista ise 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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