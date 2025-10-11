Somaspor - 1461 Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Somaspor - 1461 Trabzon maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Somaspor ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. 1461 Trabzon ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



SOMASPOR - 1461 TRABZON MAÇI NE ZAMAN?



TFF 2. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Somaspor - 1461 Trabzon kozlarını paylaşacak. Manisa'da, Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanacak kritik maç yarın (12 Ekim) saat 14.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.



