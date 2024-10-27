Somaspor rahat nefes aldı

Bu galibiyetle 10 puana yükselen siyah-beyazlılar, ateş hattından uzaklaştı. Teknik direktör Erman Güraçar, kritik bir maçı kazandıklarını belirterek, "Rakibimiz de son 3 maçta puanlar toplamıştı. Evimizde önemli bir 3 puanı aldık. Rahatlasak da yolumuz uzun. Artık seri yakalamak durumundayız. Bu galibiyetin verdiği moral ve özgüvenle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

