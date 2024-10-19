Somaspor telafi istiyor

Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı Berkan Çetin yönetecek. Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar bu maçı kazanıp çıkışa geçeceklerine inandığını belirterek, "Son iki karşılaşmamızdan puan alamadık. Kayıplarımızı telafi etme zamanı geldi" diye konuştu.