Somaspor telafi peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Bucaspor 1928'e 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın 4'üncü hafta karşılaşmasında Karacabey Belediyespor'a konuk olacak.

Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Berkay Erdemir düdük çalacak.

Somaspor Teknik Direktörü Erman Güraçar, Bucaspor 1928 mağlubiyetini telafi etmek için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Mutlak 3 puan hedefliyoruz. Zorlu bir maça çıkacağız. Ancak iyi hazırlandık, motive durumdayız. Kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.