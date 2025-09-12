Somaspor'da Anıl gitti

İlk 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 15'inci sıraya gerileyen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ligde 14, kupada 1 gol atan santrfor Rahmi Anıl Başaran'ı 3'üncü Lig temsilcisi Eskişehir Anadoluspor'a kaptırdı.

Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-beyazlılar, Anıl'ın da ayrılmasıyla kadrosunda kan kaybı yaşamaya devam etti.

Bu gelişme sonrası taraftarların beklentisi, yönetimin hücum hattına acil bir takviye yapması yönünde oldu.

