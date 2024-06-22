Somaspor'da Erman Güraçar dönemi

Yeni sezon öncesi teknik adam bilmecesi yaşayan Somaspor, sorunu resmen çözdü.

Basatemür'le vedalaşan yönetim, takımı 49 yaşındaki Güraçar'a emanet etti.

Daha önce de 2 sezon Somaspor'u çalıştıran Erman Güraçar, 2024-2025 sezonunda siyah-beyazlı ekibin başında olacak.

Futbolculuk kariyeri Soma Linyitspor ile başlayan ve Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor, Samsunspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Denizlispor, Kocaelispor, Manisaspor ve Bucaspor takımlarının formalarını giyen Erman Güraçar, son olarak Karşıyaka'da teknik direktörlük yaptı. Kariyerindeki ilk antrenörlük deneyimine 2015 yılında Somaspor’da başlayan Erman Güraçar, Ayvalıkgücü, Beyoğlu Yeni Çarşı, Kırıkkale FK, Niğde Anadolu ve Karşıyaka takımlarını çalıştırdı. Soma'daki 5 yıllık görevini tamamlayan Burhanettin Basatemür, yayınladığı mesajla kulübe veda etti.



EYÜPSPOR'DAN 3 OYUNCUYA TEKLİF



Son yıllarda amatörden keşfedip piyasaya çıkardığı futbolcularla bilinen Somaspor'un 3 gencine Eyüpspor kanca attı. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Somaspor forması giyen genç oyuncular Rıdvan Dönmez, Oğuzhan Ayaydın ve Kamil Fidan için resmi teklif yaptı. Transferlerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.