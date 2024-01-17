Somaspor'un golcüsü Arda'nın hedefi Premier Lig

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor’un forvet oyuncusu Arda Çolak, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



Bonservisi Manisa FK'da olan 19 yaşındaki forvet, Somaspor formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı.

Aynı zamanda eğitim hayatına da devam eden Arda, "Amacım öncelikle A Milli Takım formasını giyebilmek. Ay-yıldızlı formayla mücadele edeceğime inanıyorum. Sonraki hedefim ise ülkemde kendimi kanıtlayıp Premier Lig'e transfer olmak." diye konuştu.