Somaspor'un rakibi Aliağa FK

Soma Atatürk Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak.

Bu maç öncesi ev sahibi Somaspor, 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alarak 1 puan toplayabildi.

Aliağa FK ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde etti.

Aliağa FK bu sezon deplasmanlarda oynadığı 2 maçı da kaybetti.