 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya Almanya'yı yendi - Son Dakika Spor Haberleri | NTV Spor&Skor
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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya Almanya'yı yendi

SON DAKİKA: 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda, Japonya geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 yendi.

2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya Almanya'yı yendi

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Son dakika haberi! 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi.

Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu. 

Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.

Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.

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