2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya Almanya'yı yendi

Son dakika haberi! 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi.



Khalifa Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Panzerler, İlkay Gündoğan'ın 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 önde kapattı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında çok farklı bir Japonya vardı. Hajime Moriyasu'nun ekibi üst üste yakaladığı pozisyonlarla beraberliği aradı. Japonya'nın aradığı gol 75'te Ritsu Doan ile geldi ve skor 1-1 oldu.

Almanya'yı yıkan gol 83. dakikada geldi. Uzun topla savunma arkasına sarkan Takuma Asano, kaleci Manuel Neuer'i mağlup ederek takımını 2-1 öne taşıdı.



Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve kupada 4. şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar 2022'ye yenilgiyle başladı. Hans-Dieter Flick'in öğrencileri, 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşacak.



Tümü art arda olmak üzere 7. kez bu turnuvada mücadele eden Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.