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SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı

SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki açılış maçıyla başladı. Ekvador, Fenerbahçe'de forma giyen Enner Valencia'nın golleriyle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı

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2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı.

İlk maçta ev sahibi Katar ve Ekvador mücadele ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı - 1

Ekvador, Enner Valencia'nın 16 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Katar: 2

Ekvador: 0

Goller: 16' (P)  31' Enner Valencia  

SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı - 2

İLK 11'LER

Katar: Al Sheeb, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Boudiaf, Al-Haydos, Ahmed, Ali, Afif

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia

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