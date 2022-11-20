SON DAKİKA: 2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı

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2022 FIFA Dünya Kupası resmen başladı.
İlk maçta ev sahibi Katar ve Ekvador mücadele ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.
Ekvador, Enner Valencia'nın 16 ve 31. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Katar: 2
Ekvador: 0
Goller: 16' (P) 31' Enner Valencia
İLK 11'LER
Katar: Al Sheeb, Al-Rawi, Khoukhi, Hassan, Miguel, Hatem, Boudiaf, Al-Haydos, Ahmed, Ali, Afif
Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia