SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi

Haberler 12.04.2022 - 14:57
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Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük koltuğuna 2014-16 yıllarında da görev yapan Ergin Ataman getirildi.
Koçluk kariyerine 1996 yılında Türk Telekom ile başlayan Ergin Ataman sırasıyla; Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Montepaschi Siena, Ülkerspor, Climamio Bologna, Beşiktaş, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray takımlarının koçluğunu yapmıştı
Ataman, 2017 yılından bu yana Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın antrenörlüğünü yapıyor.
Anadolu Efes, Euroleague 2021 sezonunda Ergin Ataman önderliğinde Final Four'da zafere ulaşarak kupayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez ülkemize getirmeyi başarmıştı.