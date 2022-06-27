SON DAKİKA: Akdeniz Oyunları: Güreşte iki altın madalya

Son dakika haberi! Türkiye, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda güreşte iki altın madalya kazandı.

Grekoromen stil 60 kilodaKerem Kamal, çeyrek finalde Haythem Mahmoud'u, yarı finalde de Ivan Lizatovic'i yenerek finale yükseldi.

Kerem, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Leo Tudezca'yı tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı.



Grekoromen stil 67 kiloda ise Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi



Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.