Son dakika: Al Shabab'da Fatih Terim dönemi sona erdi!
Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'daki görevinden ayrıldı.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
HT Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam gelecek sezon takımın başında olmayacak.
OPSİYONA RAĞMEN KALMAK İSTEMEDİ
Öte yandan sözleşmesinde uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Terim, takımda kalmak istemedi.
AL SHABAB KARİYERİ
Al Shabab'ın başında 23 maça çıkan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet - 4 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması tutturmuştu.
27 Aralık 2024'te göreve başlayan Terim, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
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