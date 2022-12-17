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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında kayıp

SON DAKİKA: THY EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'ın Partizan takımına 82-79 mağlup oldu.

SON DAKİKA: Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında kayıp

Son dakika haberi! Anadolu Efes THY EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşılaştı.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da yapılan maç 82-79 Partizan üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde bir önceki maçında İstanbul'da İspanya'nın Cazoo Baskonia takımına 83-78 mağlup olan Anadolu Efes, çifte maç haftasında ikinci yenilgisini yaşadı.

Efes, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 yenilgiyle mücadele ediyor. Partizan ise 5 galibiyet 9 mağlubiyetle alt sıralarda yer alıyor.

Anadolu Efes, Partizan karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 781. maçına çıktı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 781 karşılaşmada 445 galibiyet ve 336 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 533. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, bu mücadelelerin 288'ini kazandı, 245'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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