SON DAKİKA: Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu

Son dakika haberi! Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes oldu. Pınar Karşıyaka'yı deplasmanda 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmaya Larkin'in sayılarıyla başlayan ve 5-0 üstünlük kuran Anadolu Efes karşısında McCollum ve Kenan'la basketler bulan Pınar Karşıyaka 4. dakikada 8-7 öne geçti. İlk 5 dakikayı 13-10 üstün geçen Anadolu Efes, Micic'le etkili olduğu bölümde 9. dakika içinde Beaubois'nın 3 sayılık basketiyle farkı 8 sayıya çıkardı: 28-20. Pınar Karşıyaka, son bölümde Vitto Brown ve McCollum'la 7-0'lık seri yakalamasına rağmen Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı.



İkinci periyodun başında da rakibine sayı şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown, Berkan ve Vitto Brown'un basketleriyle toplamda 13-0'lık seriyle 33-28 üstünlük kurdu. Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle 13. dakikada 6 sayılık (36-30) farkı yakalayan ev sahibi ekibe Beaoubois, Micic ve Furkan'la 8-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes, 16. dakikada 38-36 öne geçti. Son 2 dakikasına 44-43 Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.

