SON DAKİKA: Anadolu Efes'ten kritik galibiyet

Son dakika haberi! Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında Fransa'nın ASVEL ekibiyle karşılaştı. Lacivert-beyazlılar maçı, 78-72 kazandı.



Efes'te Micic 22 sayıyla en skorer isim olurken, Clyburn ise 15 sayıyla katkı sağladı.



Anadolu Efes geride kalan 16 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle mücadele etti. Fransız ekibi ASVEL ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyet aldı.



Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de oynadığı son maçta Panathinaikos'u 88-69 mağlup etmişti ve ardından İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 80-72 yenilmişti.



AVRUPA'DA 784. MAÇ



Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 784. maçını yaptı.



Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 784karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.



THY Euroleague'nde ise 536. müsabakasına çıkan Anadolu Efes, organizasyonda 290 galibiyet yaşarken, 246'sından mağlubiyetle ayrıldı.