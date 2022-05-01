SON DAKİKA: Ankaragücü ve Ümraniyespor Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü ve kendi sahasında Balıkesirspor'u 4-1 mağlup eden Bereket Sigorta Ümraniyespor bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
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Anadolu Ajansı 01.05.2022 - 18:00| Son Güncelleme : 01.05.2022 - 18:08
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