SON DAKİKA: Arda Güler'in süre almadığı maçta Real Madrid liderlik koltuğunu kaptırdı

Son dakika haberi! Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 12. hafta mücadelesinde sahasında Rayo Vallecano'yu ağırladı.

Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’ndaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 29'a yükseltirken liderlik koltuğunu Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e çıkardı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu maçta Arda Güler'e süre vermedi. Genç yıldız, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.



Real Madrid, bir sonraki maçında sahasında Valencia'yı ağırlayacak.