SON DAKİKA: Başakşehir, 10 kişiyle 90+5'te kazandı, final kapısını araladı

PATRYK SZYSZ SAKANLANDI



Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.



STEFAN KUNTZ TRİBÜNDE MAÇI İZLEDİ



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.