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SON DAKİKA: Başakşehir Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haberler 03.09.2022 - 21:16 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 21:21

SON DAKİKA: Başakşehir Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

Son dakika haberi! Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir sahasında, Alanyaspor ile karşılaştı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.

Başakşehir'in golü; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada yeni transfer Keny'den geldi.

Keny'nin golünde asisti, yine ilk maçına çıkan Bertrand Traore yaptı.

Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Alanyaspor ise 5 puanda kaldı.

Başakşehir 6. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

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