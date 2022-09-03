SON DAKİKA: Başakşehir Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti

Son dakika haberi! Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir sahasında, Alanyaspor ile karşılaştı.



Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0 kazandı.



Başakşehir'in golü; 23. dakikada Serdar Gürler ve 85. dakikada yeni transfer Keny'den geldi.



Keny'nin golünde asisti, yine ilk maçına çıkan Bertrand Traore yaptı.



Bu sonuçla birlikte Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Alanyaspor ise 5 puanda kaldı.



Başakşehir 6. haftada deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Alanyaspor ise aynı haftada sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.