NTV.COM.TR’ye geri dön

SON DAKİKA: Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SON DAKİKA: Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, "Teşekkürler Emre Belözoğlu" başlıklı bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...