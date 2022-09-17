SON DAKİKA: Beşiktaş, İstanbulspor karşısında bir puana razı oldu

Son dakika haberi! Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda golleri 8'inci dakikada N'Koudou ve 39'uncu dakikada Weghorst atarken, İstanbulspor'da ise 26'ncı dakikada Emir Kaan Gültekin ve 86'ncı dakikada Ali Yaşar kaydetti.

8'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlı ekibin ceza sahası yayı üzerinden kazandığı serbest vuruşta N'Koudou'nun kaleye yerden sert gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Jensen kontrol etmek isterken elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.



26'ncı dakikada İstanbulspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Topalli, sol kanattan hareketlenen Emir Kaan'ı gördü. Topla buluşan Emir Kaan'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta önce yan direğe çarpan top sonra kaleci Ersin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.



38'inci dakikada İstanbulspor defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Weghorst'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jensen gole izin vermedi.



39'uncu dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahası yayına doğru hareketlendi. Masuaku'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Gedson, altıpasın hemen gerisinde müsait pozisyondaki Weghorst'u gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



53'üncü dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih'in topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.



86'ncı dakikada İstanbulspor gol attı. Ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan İstanbulspor'da topun başına Ali Yaşar geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



Karşılaşma 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı



VALERIEN ISMAEL'İN CEZASINDA ADAM MURRAY TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI



Beşiktaş'ın İstanbulspor'a konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, ligin 6'ncı haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gördüğü için kulübedeki yerini alamadı. Valerien Ismael'in yardımcısı Adam David Murray, İstanbulspor karşılaşmasına siyah-beyazlı ekibin başında çıktı.