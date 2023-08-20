SON DAKİKA: Beşiktaş, Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk etti.

Ligde sezona deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taraftarlarının beklentisini karşılayamadı ve 2 puan kaybetti.



Siyah-beyazlı ekip, 12. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Omar Colley'in kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ancak 90+2. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı vuruşu kazanan Pendikspor'da Oscar Romero 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle skoru tayin etti.



ŞENOL GÜNEŞ'LE GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



Beşiktaş, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'le galibiyet serisini Pendikspor maçında sürdüremedi.



Bu sezon 6. resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takım, Güneş'in yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, Neftçi eşleşmesini de 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kazandı.



Ligde açılışı VavaCars Fatih Gümrük'le yapan Beşiktaş, rakibini Gedson Fernandes'in tek golüyle mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.



SAHA KARIŞTI



Pendikspor kalesinin arkasında yer alan Beşiktaş taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler sonrası kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Erdem Canpolat'ın tepki göstermesinin ardından saha bir anda karıştı.



İki takım futbolcuları Pendikspor ceza sahası önünde tartıştı. Gerginlik büyümeden önlenirken, hakem Onur Bulut ve Mert Günok'a sarı kart gösterdi.



YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ



Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya davet etti.



Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un golünün ardından bir müddet "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.



RASHİCA VE CHAMBERLAİN TARAFTARLA BULUŞTU



Beşiktaş'ın yeni transferleri Milot Rashica ve Alex-Oxlade Chamberlain, Pendikspor karşılaşmasıyla ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan iki oyuncu mücadelenin 60. dakikasında sahaya çıktı. Chamberlain, Muleka'nın yerine oyuna girerken, Rashica ise Rosier'in yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası mücadeleye sağ açıkta başlayan Onur Bulut savunmanın sağına geçerken Rashica da hücumun sağında görev aldı.



COLLEY, GOLLE DÖNDÜ

Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki ilk golünü Pendikspor karşısında sakatlık dönüşü kaydetti.



Bu sezon oynanan 5 resmi maçın 4'ünde görev yapan ve omzundaki sorun gerekçesiyle Neftçi ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında forma giyemeyen Colley, sakatlık sonrası Pendikspor maçının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.



Siyah-beyazlı oyuncunun 76. dakikada bir korner sonrasın arka direkte kafa vuruşuyla attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



STEFAN KUNTZ VE DAVOR SUKER MAÇI İZLEDİ



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş-Pendikspor mücadelesini Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker'le birlikte tribünden izledi.



2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Hırvatistan'la D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, 28 Mart'ta Bursa'da oynanan maçta Hırvatistan'a 2-0 yenilmişti.



İki takım 12 Ekim'de Hırvatistan'ta karşı karşıya gelecek.

