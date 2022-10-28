SON DAKİKA: Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

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Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.

Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız'' dedi.

Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi.