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SON DAKİKA: Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini resmen açıkladı. Siyah Beyaz kulüple, Güneş arasında 1,5 yıllık anlaşma imzalandı.

SON DAKİKA: Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen duyurdu

Son dakika haberi!

Kulübü, teknik direktör 'le 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Yeni zaferler için, yine, yeni, yeniden evine hoş geldin Şenol Güneş" denildi.

Beşiktaş Kulübü, 26 Ekim Çarşamba günü teknik direktör Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde imza töreni düzenlendi. 

Törende açıklamalarda bulunan Güneş, ''Puan durumuna değil kendi durumumuza odaklanacağız'' dedi. 

Güneş, Beşiktaş'ın bugünden itibaren sorumlu kişisi olarak takıma ve kulübe gelecek söylemlerin karşısında olacağının da mesajını verdi. 

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