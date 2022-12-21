SON DAKİKA: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda

Son dakika haberi! Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.

Siyah beyazlılar, 5. eleme turu maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u Vodafone Park'ta konuk etti.

Şanlıurfaspor, 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar 67. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı bire indirdi. Bu golden 2 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru eşitledi.



Beşiktaş, 73. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun golüyle 3-2 öne geçti. Weghorst'un 85. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.



Karşılaşmayı 4-2 kazanan Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı.



CENK TOSUN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gollerini sürdürdü.



Güneş'in göreve gelmesinin ardından on bir kişilik kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, ligde HangiKredi Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarının ardından Şanlıurfaspor karşısında da fileleri havalandırdı.



Ümraniyespor'a 2, Galatasaray'a 1 gol atan Cenk Tosun, Şanlıurfaspor karşısında da ilk 2 golü kaydederek takımının tur atlamasında kilit rol oynadı.