SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş

Son dakika haberi! Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu. NTV Spor'un haberine göre, Siyah beyazlı yönetim, bugün yaptığı toplantıda Şenol Güneş’te karar kıldı.

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.



Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez berabere kaldı.