Beşiktaş'tan farklı galibiyet (Beşiktaş-Alanyaspor)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.



Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 4-1 kazandı.



Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi(2), Josef de Souza ve Güven Yalçın kaydederken Aytemiz Alanyaspor'un tek sayısı ise Efecan Karaca'dan geldi.



Bu sonuçla 4 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 50 yaparken, konuk Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.



Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bir resmi karşılaşmada ilk kez taraftarlarının önüne çıktı.



Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ismael, deplasmandaki Trabzonspor maçında ilk kez yedek kulübesinde yer almıştı.