SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.
Siyah beyazlılar devreye Cenk Tosun'un 45+2'de attığı golle 1-0 önde girdi.
Türkiye Futbol Federasyonu ❌— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
Türkiye Fiyasko Federasyonu ✅@TFF_Org
Devre arasında Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ❌", "Türkiye Fiyasko Federasyonu ✅" ifadelerini paylaştı.
Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin.— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 5, 2023
Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! pic.twitter.com/ijZ5okzuNi
Kulüp bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı ve Antalyaspor ceza sahası içinde Salih Uçan'a yapılan müdahalede penaltı verilmesi gerektiği savunuldu.
Beşiktaş'ın paylaşımında, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri yer aldı.
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