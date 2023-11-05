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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

SON DAKİKA: Beşiktaş kulübü, Antalyaspor maçının devre arasında sosyal medyadan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi. Paylaşımda, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! Türkiye Fiyasko Federasyonu" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk oldu.

Siyah beyazlılar devreye Cenk Tosun'un 45+2'de attığı golle 1-0 önde girdi.

Devre arasında Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ❌", "Türkiye Fiyasko Federasyonu ✅" ifadelerini paylaştı.

Kulüp bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı ve Antalyaspor ceza sahası içinde Salih Uçan'a yapılan müdahalede penaltı verilmesi gerektiği savunuldu.

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri yer aldı.

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