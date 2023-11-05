SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız! pic.twitter.com/ijZ5okzuNi

Kulüp bu paylaşımın ardından bir paylaşım daha yaptı ve Antalyaspor ceza sahası içinde Salih Uçan'a yapılan müdahalede penaltı verilmesi gerektiği savunuldu.



Beşiktaş'ın paylaşımında, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadeleri yer aldı.