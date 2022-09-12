SON DAKİKA: Dolmabahçe'de kazanan Başakşehir (Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu)

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park’ta karşılaştı.

Konuk Başakşehir mücadeleyi 71. dakikada Bertrand Traore'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.



BAŞAKŞEHİR KALESİNİ YİNE GOLE KAPATTI



Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.



Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.



BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP UNVANINI KAYBETTİ



Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.



Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.



ISMAEL KIRMIZI KART GÖRDÜ



Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.



Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.



YENİ TRANSFERLER SİFTAH YAPTI



Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.



Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.



NECİP UYSAL'A HEM DESTEK HEM PROTESTO



Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.



YÖNETİME PROTESTO



Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.



Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.