Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı mutabakata vararak yollarını ayırdığını duyurmuştu.
Ayrılığın ardından Ankaragücü yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.
Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı.
Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.
Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.
✍🏼 Hoş Geldin Emre Belözoğlu |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 3, 2023
Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir. pic.twitter.com/TBHC4OzqCU
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