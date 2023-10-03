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Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. 43 yaşındaki teknik direktör için bugün basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Ankaragücü,  Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı mutabakata vararak yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ayrılığın ardından Ankaragücü yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı. 

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı.

Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan , kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

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