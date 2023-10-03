Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı mutabakata vararak yollarını ayırdığını duyurmuştu.

Ayrılığın ardından Ankaragücü yeni teknik direktör arayışlarına başlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.



Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübünde 2 yıl görev aldı.

Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.



Emre Belözoğlu için bugün basın toplantısı düzenlenecek.

