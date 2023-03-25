SON DAKİKA: Euro 2024 Elemeleri | Ermenistan 1-2 Türkiye (Maç sonucu)

Son dakika haberi! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Ermenistan'la deplasmanda karşılaştı.

Republican Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu attı. Ermenistan'ın tek golü Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.



Türkiye bu galibiyetle ilk maçında puanını 3'e yükseltti.



Ay yıldızı ekip gruptaki ikinci maçını 28 Mart salı günü Bursa'da Hırvatistan ile oynayacak.



TÜRKİYE, ERMENİSTAN KARŞISINDA 3'TE 3 YAPTI



A Milli Futbol Takımı, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3. maçı da kazandı.



Ay yıldızlı ekip, Ermenistan ile oynadığı 3. karşılaşmayı da 2 gol atarak galip bitirdi.



Türkiye ile Ermenistan 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde aynı grupta yer aldı. 6 Eylül 2008'de Ermenistan'ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı ay yıldızlı ekip, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 galip tamamlamıştı.



Milli takım 14 Ekim 2009'da Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi de Halil Altıntop ve Servet Çetin ile bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bilmişti.



A Milli Takım, Ermenistan ile oynadığı 3. maçta kalesinde ilk kez gol gördü. Ermenistan'ın Türkiye karşısında ilk golü milli futbolcu Ozan Kabak'ın ters vuruşuyla geldi.



UMUT NAYİR İLK KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ



A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Umut Nayir, ay yıldızlı formayı ilk kez Ermenistan karşısında giydi.



İlk 11'de yer almayan Umut, karşılaşmanın 85. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Enes Ünal'ın yerine oyuna dahil oldu.



ORKUN 2'NCİ, KEREM 4'ÜNCÜ GOLÜNE ULAŞTI



A Milli Takımın, Ermenistan karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Orkun Kökçü, ay yıldızlı forma ile ikinci kez gol sevinci yaşadı. Milli takımın Ermenistan karşısında ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu ise ay yıldızlı ekipteki gol sayısını 4 yaptı.



Orkun, A Milli Takım'daki ilk golünü Karadağ'a karşı deplasmanda kaydetmişti.



Kerem ise Norveç, Cebelitarık ve Karadağ maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

A MİLLİ TAKIMIN İKİNCİ MAÇI HIRVATİSTAN'LA 28 MART'TA



EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım ikinci maçta, 28 Mart Salı günü Hırvatistan'la Bursa'da karşı karşıya gelecek.