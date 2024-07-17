Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'ı KAP'a bildirdi

"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir. İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır."

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncuyu kiralamak için Al-Ahli kulübüne 4 eşit taksitle 8 milyon euro ödeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe’mize hoş geldin Allan Saint-Maximin 💛💙



Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.



27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.



Allan… pic.twitter.com/LwqP0HdpKC