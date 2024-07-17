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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'ı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin’ın 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'ı KAP'a bildirdi

, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerinin ardından Allan Saint-Maximin'ın 1 yıllığına kiralandığını KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncuyu kiralamak için Al-Ahli kulübüne 4 eşit taksitle 8 milyon euro ödeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır."

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