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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek milli araya lider girdi

SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrılarak milli araya lider olarak girdi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek milli araya lider girdi

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi-Samuel kaydetti.

Sarı-Lacivertlilerde İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ligde 1 maçı ertelenen Fenerbahçe, oynadığı 3 maçı da kazanıp 9 puanla milli araya lider girdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Fenerbahçe ligde gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek.

Ankaragücü ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.

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