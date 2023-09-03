SON DAKİKA: Fenerbahçe, Ankaragücü'nü yenerek milli araya lider girdi

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 60. dakikada Osayi-Samuel kaydetti.
Sarı-Lacivertlilerde İsmail Yüksek 84. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.
Ligde 1 maçı ertelenen Fenerbahçe, oynadığı 3 maçı da kazanıp 9 puanla milli araya lider girdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligde gelecek hafta Antalyaspor'u konuk edecek.
Ankaragücü ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.
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