SON DAKİKA: Fenerbahçe anlaşmayı duyurdu

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

Haberler - ntv.com.tr 15.04.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 15.04.2022 - 12:11

SON DAKİKA: Fenerbahçe anlaşmayı duyurdu

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi kimdir?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi kimdir?

Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada:

''Kulübümüz, 2021-22 sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen Diego Rossi’nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmaya göre 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuz ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır'' ifadelerine yer verdi.

Diego Rossi Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta 4 gol 6 asist yaptı.

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