SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ilk kez kaybetti

Son dakika haberi! Basketbol THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 81-80 mağlup oldu.



İki takımın da iyi savunmayla başladığı mücadelenin beşinci dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, Katalan ekibi Jokubaitis'in serbest atışlarıyla ilk çeyreği 21-19 önde kapadı. Dengeli geçen ilk yarıda üç sayılık atışlarda rakibine göre daha iyi performans sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstünlükle gitti.



İkinci yarıya daha iyi başlayan Barcelona, sarı-lacivertli ekibin oyundan düştüğü ve top kayıpları yaşadığı bölümde bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 60-44. Temposunu yükselten sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun kritik üçlüğüyle bitime 55 saniye kala skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşü rakibine Kalinic'in üçlüğüyle yanıt veren İspanyol temsilcisi, salondan 81-80 galip ayrılmayı başardı.



Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı. Barcelona ise 4. galibiyetini elde etti.

