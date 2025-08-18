Son dakika | Fenerbahçe - Benfica maçının hakemi belli oldu

Sarı-lacivertliler, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Benfica ile Chobani Stadyumu Benfica ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak. VAR'da ise Christian Dingert görev yapacak.



Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.