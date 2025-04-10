Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.



Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:



32. HAFTA



18 Nisan Cuma:



20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)



20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)



19 Nisan Cumartesi:



13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)



19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)



20 Nisan Pazar:



13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)



19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)



21 Nisan Pazartesi:



20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor



33. HAFTA



25 Nisan Cuma:



20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)



26 Nisan Cumartesi:



16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)



19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)



27 Nisan Pazar:



16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)



19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)



19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)



28 Nisan Pazartesi:



20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)



34. HAFTA



2 Mayıs Cuma:



20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)



3 Mayıs Cumartesi:



16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)



16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)



19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)



19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)



4 Mayıs Pazar:



16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



5 Mayıs Pazartesi:



20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)