Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin tarihi TFF tarafından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'de 32, 33 ve 34. haftanın maç programları şu şekilde:
32. HAFTA
18 Nisan Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray-Sipay Bodrum FK (RAMS Park)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Net Global Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)
19.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
19.00 Fenerbahçe-Bellona Kayserispor (Ülker)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Corendon Alanyaspor-Reeder Samsunspor
33. HAFTA
25 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
26 Nisan Cumartesi:
16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor (Grey Beton Bodrum)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Nisan Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
28 Nisan Pazartesi:
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
34. HAFTA
2 Mayıs Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
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