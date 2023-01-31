SON DAKİKA: Fenerbahçe, Emre Demir'i açıkladı

Son dakika haberi! Fenerbahçe, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Emre Demir'i açıkladı.

Emre Demir için bonservis bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak. Genç oyuncu 4,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4,5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

"GELECEĞE ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM"



Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, "Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.