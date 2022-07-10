SON DAKİKA: Fenerbahçe, Hull City'yi 2-0 yendi

Son dakika haberi! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçı öncesi hazırlık maçında İngiltere Championship takımlarından Hull City'i Arda Güler (87) ve Serdar Dursun'un (89) golleriyle 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile ilk maçta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu önemli mücadele öncesi son hazırlık sınavını Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City karşısında verdi.



Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenen özel karşılaşma Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynandı.



Mücadeleyi Fenerbahçe, Arda Güler (87) ve Serdar Dursun (89) son bölümlerde attığı gollerle 2-0 kazandı.



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo mücadelede forma giyemedi.