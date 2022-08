SON DAKİKA: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.



İSMAİL YÜKSEK GOLLE TANIŞTI



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu İsmail Yüksek, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.



Sezon başı kampında sergilediği performansla takımın önemli isimleri arasına giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 12. dakikada sarı-lacivertli ekibi öne geçiren gole imza attı.



İsmail, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza atmış oldu.



İRFAN CAN GOLLERLE DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, takımına gollerle döndü.



Dinamo Kiev maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, 6 maç sonra ilk 11'de görev alırken, 44. dakikada takımının ikinci golüne imza attı.



Müsabakanın 70. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İrfan Can, ilk 11'e attığı 2 golle dönüş yaptı.



İrfan Can, 77. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.



MERT HAKAN, AVRUPA'YA GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ilk Avrupa maçında golle tanıştı.



Sezon başında yaşadığı sakatlık sebebiyle ilk resmi maçına bu hafta ligde Adana Demirspor'a karşı çıkan Mert Hakan Yandaş, 30 dakika süre almıştı.



Austria Wien maçının 77. dakikasında oyuna dahil olan Mert Hakan, maça dahil olduktan 2 dakika sonra ilk golünü de atmayı başardı.



ARDA'YA BÜYÜK DESTEK



Fenerbahçeli taraftarlar, genç futbolcuları Arda Güler için sevgi gösterilerinde bulundu.



Sarı-lacivertlilerin 3-1 öne geçmesinin ardından tribünlerden toplu halde "Arda Güler" sesleri yükseldi.



Teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki futbolcuyu 77. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna soktu. Bu sırada tribünler Arda'ya alkışlarla destek oldu.



TRİBÜNLERDE JESUS SESLERİ



Fenerbahçeli taraftarlar, Jorge Jesus lehine de tezahürat yaptı.



Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde toplu bir şekilde deneyimli teknik adamları için tempo tuttu.