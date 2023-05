SON DAKİKA: Fenerbahçe'de kalacak mı? Jesus'tan açıklama

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, bitime 2 hafta kalma şampiyonluk şansını kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, galibiyeti iyi ve kaliteli bir oyunla elde ettiklerini belirtti.

Luan Peres'in sakatlıktan dönmesinin ardından savunmanın daha güçlü hale geldiğini aktaran 69 yaşındaki teknik adam, "Hedefimiz kazanmaktı ve rakibimizin alacağı sonucu bekleyecektik. Sezon genelinde iyi bir performans sergiledik, iyi bir puan ortalaması yakaladık ama maalesef rakibimiz bizden daha iyiydi. Şimdi kupa finaline hazırlanacağız çünkü bunu kazanmak istiyoruz. Hedefimiz son haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olmaktı. Hedefimizi 2 kupayı da kazanmaktı ama olmadı. Şimdi Türkiye Kupası'nı alabilirsek buna kötünün iyisi diyebilirim. İyi olması için 2 kupayı da almamız gerekirdi." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye gelirken ana hedefin lig şampiyonluğu olduğunu anlatan Jesus, şöyle devam etti:

"Elimizde kupa şampiyonluğu ihtimali var. O kupayı alırsak yeni sezon başında Süper Kupa finali oynamaya hak kazanacağız. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi oynadık. Son dönem en etkili ve iyi olduğumuz bölümdü ancak rakibimiz liderliği aldıktan sonra beklediğimiz puan kayıplarını yapmadı. Biz 2 önemli maçta puanlar kaybettik. Rakibimizi tebrik etmeliyiz, hakkını vermeliyiz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında her şeyi yaptı, ilk yarıya göre daha fazla puan aldık ama istediğimizi elde edemedik. Sezon henüz bitmedi. Sezon bitiminde kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyor, dolayısıyla bu kupa bizler için çok önemli."



Şampiyonluğun kaçmasının tek bir nedene bağlanamayacağını dile getiren Jesus, "Her kulüp şampiyon olsa da olmasa da kadrosunda düzenlemeler, değişiklikler yapar. Bu durum normaldir. Fenerbahçe gibi diğer takımlar da ihtiyacı olduklarını düşündüğü bölgelere transfer yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?



Jesus, milli aranın ardından Brezilya Milli Takımı'na gideceği yönünde çıkan haberlere ilişkin soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:



"Ben buradayım, Türkiye'deyim. Burada önemli olan ben değilim, önemli olan Fenerbahçe. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Benim şu an kafamdaki tek şey bu sezonu olabildiğince iyi bitirmek olacak. Benim şu andaki odağım tamamen ayın 11'indeki final maçı olacak. Biz her hafta oyuncularla konuşuyoruz. Her zaman sakin ve öz güvenliydiler. Arda ve Miha Zajc son bölümde performansını yukarı çıkardı. Arda'nın sakat olduğu dönem vardı, Miha'nın da olmuştu. Ligin bu bölümünde ikisi de performanslarını artırdı. Valencia'nın golünde Arda'nın oluşturmuş olduğu pozisyon, büyük ve yüksek seviyeli oyuncuların oluşturabileceği bir pozisyondu."