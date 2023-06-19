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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

SON DAKİKA: Fenerbahçe, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya varıldığı ve sonrasında vazgeçildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Vincenzo Montella açıklaması

Son dakika haberi!

'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. 

Sarı lacivertliler, kulüple ismi anılan Vincenzo Montella ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

KOÇ "YERLİ OLACAK" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün yerli olacağını açıklamıştı.

Ali Koç, yeni teknik direktörün camianın ruhunu bilen bir Türk çalıştırıcı olacağını ve önlerinde iki isim olduğunu söylemişti.

Fenerbahçe'de olaylı genel kurul: Başkan Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'de olaylı genel kurul: Başkan Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması

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