SON DAKİKA: FIBA Dünya Kupası Elemeleri: 12 Dev Adam, Letonya'ya kaybetti

Son dakika haberi! FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'yı ağırladı.



TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 83-74 kazandı.



12 Dev Adam'da Onuralp Bitim, 17 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti. Bitim aynı zamanda maçın en skorer ismi oldu.



Milli takım ikinci turda oynadığı 5 maçta; 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.



Milli takımın FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmuyor. Diğer taraftan Letonya daha önce turnuvaya katılmayı garantiledi.



LETONYA İLE 17. MAÇ



FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşan Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip oldu.



İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.



Türkiye, Letonya ile oynadığı 17 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 7'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.